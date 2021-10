Pioggia non ferma il Trail Monte Casto, vincitori Minoggio-Boifava (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

La pioggia non ferma la 15° edizione del Trail Monte Casto. Dopo un anno di stop a causa dell'emergenza Covid, tantissimi atleti biellesi, e non, si sono dati appuntamento in Valle Cervo per prendere parte ai due percorsi competitivi previsti: un anello di 44 km con 2050 metri di dislivello positivo e un altro di 20 km e 850 metri di dislivello.

Le gare sono state particolarmente emozionanti e i pronostici della vigilia ampiamente rispettati: nella distanza più lunga, che ha visto la partecipazione di 276 runners, Cristian Minoggio ha tagliato per primo il traguardo trovando la quarta vittoria in questa competizione. Alle sue spalle Cristian Terzi e Matteo Anselmi. Tra le donne, invece, ha spiccato la prima posizione di Alessandra Boifava, che ha avuto la meglio su Agnese Valz Gen e Susan Ostano, giunte rispettivamente al 2° e 3° posto.

350 i corridori nella 20 km, che ha visto come vincitori Daniel Borgesa e Mario Alessandro Ferrarotti, giunti all'arrivo a pari merito con il tempo di 1h 27' 30''; 3° posto solitario per Gabriele Gazzetto. Linda Emma Quaglia, invece, si è aggiudicata il massimo della posta in palio: a dividersi gli altri gradini del podio la coppia formata da Benedetta Broggi e Anna Grignaschi.