Casale capitale del basket in questo weekend

Tra domenica e lunedì si consuma una due giorni al Palaferarris sicuramente stellare, due partite di cartello e di livello altissimo che tengono banco sui due maggiori campionati di basket. La sfida tra la Virtus campione d’Italia e Tortona neo promossa in A1 e il derby tra Casale e Biella. Due partite diverse sicuramente ma con un appeal molto particolare. E se nella sfida stellare di domenica il clou è sicuramente dato dalla presenza di Belinelli Paiola e Teodosic condotti anche da Iacopo Squarcina contro la squadra alessandrina; il posticipo del lunedì è per palati fini ma soprattutto è una sfida determinante non solo per il predominio del basket piemontese ma anche per incamerare due punti che possono risultare determinanti nella sfida delle due compagini dalla classifica asfittica.

Biella e Casale hanno approcciato non benissimo in questo campionato, troppe sconfitte che le hanno relegate agli ultimi posti del torneo. Occorre quindi uno scatto per infondersi coraggio e voglia e in tal senso la vittoria appagherebbe molto di più la truppa di Zanchi che non quella di Valentini. Casale ha perso le due ultime in casa e l’unica vittoria è avvenuta in trasferta contro Orzinuovi. Biella e Casale segnano lo stesso numero di punti, ma i rossoblù di Casale tengono di più in difesa. Il precedente parla di una vittoria al Forum per Casale ma quella era un’altra situazione. Fischio d’inizio alle 17 lunedì.