Calcio, colpo a centrocampo per il Vigliano

Il Vigliano annuncia l'arrivo del giocatore Stefano Vanoli e da oggi sarà sotto la guida del tecnico Davide Ariezzo. Classe '95, Vanoli è un centrocampista talentuoso con spiccate doti balistiche e offensive.

Formatosi tra le fila della Biellese, Vanoli ha indossato diverse maglie e militato nelle categorie d'Eccellenza: nelle ultime stagioni ha militato per l'Alicesi Orizzonti e la Fulgor Valdengo. “Da anni il Vigliano mi corteggiava e ora ho finalmente accettato la loro proposta – spiega Vanoli - È una piazza ambiziosa con un progetto importante: ci sono tutte le premesse per fare bene in questa categoria e per toglierci diverse soddisfazioni. Sono qui per dare il mio contributo fino in fondo”.

Parole di benvenuto giungono dal presidente Paolo Daniele: "Siamo felice dell'arrivo di Vanoli e lo ringrazio per aver accettato di vestire con orgoglio i gloriosi colori del Vigliano. A lui và l’augurio di una buona stagione in giallorosso”.