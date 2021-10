Bella prestazione per Bonprix Bfb ma manca la vittoria (foto di repertorio)

Ancora una bella prestazione per la Bonprix BFB contro la ligure Lavagna, squadra ostica e impegnativa. Il finale giocato punto a punto ha premiato la squadra ospite dopo un'incredibile rimonta di 23 punti delle lamiere.

Inizio equilibrato ma più passavano i minuti più Lavagna ampliava il distacco. Dopo il -10 del primo quarto, le biellesi perdevano terreno arrivando a -20 nel terzo periodo. Quando ormai la partita sembrava chiusa, la formazione biellese serrava in difesa e iniziava a bucare con regolarità la retina avversaria. Con un'entusiasmante recupero le ragazze di coach Fabbri prima imparavano sul 63 pari, poi si portavano a +3 a due minuti dalla fine. Le ospiti riuscivano a ricucire sfruttando tutti i liberi sui falli biellesi, impedendo alle padrone di casa di completare la rimonta perfetta.

"Ennesima occasione persa" commenta il coach biellese "Dobbiamo imparare a rimanere concentrati per tutta la partita per evitare di regalare agli avversari vantaggi che condizionano il risultato finale. Abbiamo dimostrato che quando giochiamo di squadra diventiamo competitivi. Se riusciremo a tenere il campo per tutti i 40 minuti, arriveranno anche le vittorie." Ancora una squadra ligure la prossima settimana. Sabato prossimo le biellesi saranno ospiti di Pegli, squadra molto rude e fisica.

BONPRIX BFB - POLYSPORT LAVAGNA: 69 - 73 (15-25/12-18/16-12/26-18).

Bfb: Tua, Habti 4, Peretti ne, Zanforlini 4, Guzzon 9, Truccano 10, Ramella 20, Avonto 8, Gandini 2, Barbagallo 12, Gentile ne. All. Fabbri, ass.all. Merlo.