Basket, Teens non si distrae e concede il bis al Forum: non c'è scampo per Ginnastica Torino

Il Teens Basket Biella gioca una partita modesta contro Ginnastica Torino (26/65 al tiro), ma il minimo sindacale basta per vincere 71-52 al Forum e conquistare la seconda vittoria in altrettante partite di C Gold.

Teens alla palla a due con Dotti, Ouro Bagna, Maffeo, Vercellino e Ndzie. Sono prima Dotti e poi Gregorio Alberto a scavare il solco che permette alla squadra di coach Cardano di andare al riposo lungo sul 39-23. Il Teens tocca anche il massimo vantaggio sul +25 (53-28 a 3'40" dalla fine del terzo quarto), poi capitan Maffeo e c‎ompagni alzano il piede dall'acceleratore e permettono agli ospiti di rimontare fino al -15, segnando appena 14 punti nell'ultimo periodo (perso 14-17).

Un atteggiamento che non ha soddisfatto coach Cardano: «Stasera l'unica cosa buona sono i due punti in più in classifica. Da rivedere l'atteggiamento della squadra, che sul +25 ha smesso di giocare. Dobbiamo capire che non possiamo permettercelo, perché già dalla prossima settimana (trasferta in programma sabato 6 alle 21 a Ciriè) affronteremo squadre che non ci perdoneranno cali di tensione». Mvp della partita Mattia Dotti (16 punti, 5 rimbalzi, 5 assist e 26 di valutazione in 30 minuti) e Gregorio Alberto (10 punti, 6 rimbalzi, 8 recuperi e 22 di valutazione in 22').

Teens Basket Biella Zeta Esse Ti - Ginnastica ‎Torino 71-52 (22-14, 39-23, 57-35).

Biella. Dotti 16, Ouro Bagna 4, Maffeo 5, Squizzato 12, Ndzie‎ 11, Guelpa , Brusasca , Alberto 10, Cena ne, Perino 6, Vercellino 2, Angelino 5. ‎Allenatore: Marco Cardano.

Torino. Avino , Pecchenino‎ 8, Marrone 14, Corino 3, Zanellato 2, Dalle Ave , Fea 5, Stella 5, Gavagnin , Canistro 6, Arrighini 9. ‎Allenatore: Ciro Musto.