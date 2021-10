Amron Team al Trail del Casto con tanta voglia di correre

Voglia di tornare alle competizioni e di ritrovarsi insieme, Amron Team si è presentato oggi con una squadra quasi al completo, per una tra le più belle gare di casa alla quale non si poteva mancare.

Il Trail del Casto rappresenta un appuntamento irrinunciabile per molte squadre biellesi e anche un banco di prova per il fine stagione. " Per noi era importante ritrovarci insieme e correre - ha dichiarato il responsabile del team Luigi Nicoletto - ma anche capire lo stato di forma dopo un periodo buio come quello che abbiamo appena passato e speriamo non ritorni. IL nostro obiettivo e fare sport all'aria aperta e il trail è una passione che vogliamo condividere prima di pensare al risultato".

Nella 20 chilometri ottima prestazione per Franco Mosca Balma 30°, Andrea Pilati, 32°, Emiliano Dipalma 39°, Roberto Rossi, Luigi Nicoletto 143°, Roberto Rossi 144°, Gennaro De Sensi 152°, Erika Fabozzi 192°, Soukaina Dali 280°.Sulla distanza non competitiva della 8 chilometri rientro di Sabrina Martinelli dopo un periodo di stop.