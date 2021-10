Ritroviamo la socialità e lo spirito d’iniziativa

"Tra i giovani, il Covid non ha frenato solo la possibilità di poter crescere attraverso rapporti sociali costruttivi e degni di essere ricordati una volta adulti, ma anche il miglioramento delle competenze didattiche e di apprendimento. Oggi che la situazione sembra in fase di risoluzione, anche i ragazzi hanno avuto la possibilità di recuperare vecchie abitudini che rendono più leggera la loro vita di tutti i giorni e meno monotona.

In periodo di pandemia, io lavoravo con un contratto di apprendistato presso un’azienda locale: dovendo partire dal mio paese per recarmi sul luogo di lavoro, in quel tragitto ho potuto notare una Biella desolata, priva di vita, assente di sentimento e stimoli che fino a poco tempo fa, noi giovani potevamo assaporare. Tra le lotte contro green pass, proteste, manifestazioni e accordi, siamo arrivati finalmente a una pseudo normalità; posso perciò affermare, che lo stimolo a riprogettare un futuro sia tornato, la voglia di mettermi in gioco e quindi confrontarmi con altri, ora penso sia davvero più sentita di prima! Un’idea un po’ diversa da ciò che di solito noi ventenni pratichiamo, è un invito a passare una giornata nei borghi, cogliendo le tante iniziative locali che ciascun paese mette a disposizione; oppure a fare una salutare passeggiata immersi nella natura, approfittando degli splendidi paesaggi che il foliage autunnale ci propone… A voi la scelta! Certo è, che non bisogna approfittarsene troppo della situazione che si sta sbloccando… anzi sono dell’idea che con questa ripartenza si potrebbe cambiare un po’ la routine del solito caffè al bar, cercando e trovando altri luoghi comuni dove si possono vivere nuove esperienze sane e propositive, non solo per noi ragazzi, ma anche per le persone più anziane che, come è accaduto a molti, potrebbero aver smarrito lo spirito di una salutare iniziativa personale.

Secondo infatti il mio parere, è questo il momento per aprire i nostri orizzonti, proprio adesso che il desiderio di tornare alla normalità è elevato, senza farsi schiacciare dalle imposizioni negative e bloccanti e senza accontentarci di ciò che abbiamo, ma volando ancora più in alto, verso un futuro da costruire, nonostante i limiti che abbiamo vissuto in questi duri mesi. Tutto questo andrebbe sviluppato con una certa “fame di svolta”, rubando in senso positivo skills utili alla nostra formazione personale e professionale. Mi sento perciò di spronare con forza, tutti i ragazzi, me compreso, che vogliano cambiare qualcosa, di non arrendersi di fronte al primo ostacolo ma superarlo con l’obiettivo di ottenere risultati degni di nota. Siamo noi giovani che dobbiamo essere i fautori propulsivi per un futuro radioso, più entusiasmante possibile!!!"