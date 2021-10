Con la regina di Cascina Imperolo, torte e crostate per tutti i gusti

Facile da fare, gustosa e insuperabile nella sua semplicità. Soffice come una nuvola, è il dolce dell'autunno, la torta di mele è versatile e veloce da preparare. Può essere una morbida coccola mattiniera accompagnata dal caffelatte, ma può diventare un sofisticato dessert se accompagnata da una pallina di gelato alla vaniglia o da una salsina al caramello.

La mela, regina dell'autunno, come ci insegna "Il Meleto" di Gifflenga, è un ingrediente che può essere utilizzato in tantissime ricette. Quindi perché non preparare una deliziosa torta di mele, magari insieme ai nostri bambini come faceva la nonna con noi? Prendiamoci un momento e con le delizie del "Il Meleto" prepariamo una golosa merenda.

La stessa semplicità di preparazione possiamo riservarla ad un veloce dessert se ci ritroviamo con ospiti inaspettati. Pochi gli ingredienti necessari, qualche uovo, farina e un goccio di zucchero, e poi mele! "Le Golden Delicius sono l'ideale per le ricette dolci - racconta Davide Pichetto - possono essere inserite nell'impasto della torta se tagliate a pezzettoni oppure a fettine a decorare la superficie accompagnate da granella di zucchero a rendere tutto più croccante".

Insomma, in cucina basta un po'di fantasia, e con gli ingredienti giusti si possono raggiungere grandi risultati.