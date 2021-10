Salussola: “Essere donna nel primo novecento: storie di emancipazione”

Il 4 novembre 1918, con l'Armistizio di Villa Giusti, terminava la Prima Guerra Mondiale e con essa un periodo buio e pieno di sofferenza. Ma proprio nei primi anni del Novecento la donna ha iniziato il suo percorso verso l'emancipazione. La mostra di Salussola vuole quindi evidenziare la vita e la storia di quattro donne esemplari per impegno civile, sociale e politico, vissute in quel periodo: il premio Nobel Marie Curie, la giornalista reporter Nellie Bly, la maestra e scrittrice Lucia Maggia e la donna che per prima difese i diritti dei disabili, Helen Keller.

Il programma della manifestazione al Museo di Salussola prevede per giovedì 4 novembre alle 20,30 l'inaugurazione della mostra dedicata alle quattro figure femminili; quindi alle 21 la conferenza sulla reporter Nellie Bly a cura di Luisa Benedetti, e di seguito quella su Helen Keller a cura della presidente del Lions Biella Bugella Civitas Nicoletta Ramella Pezza.

Il 5 novembre alle ore 18 sarà la volta della figura di Lucia Maggia, a cura di Silvia Delzoppo, e il 6 novembre, sempre alle 18, la conferenza sarà focalizzata su Marie Curie a cura di Silvia Iracà.

Il 7 novembre è previsto infine un incontro sul tema “Essere donna in Afghanistan oggi” a cura di Maria Lucia Acquadro, medico presso l'ospedale di Emergency a Kabul. In programma anche un incontro con gli alunni della scuola secondaria.

Due le proiezioni che si terranno alle ore 16 nella saletta all'interno del museo: martedì 9 novembre verrà proiettato il film di Arthur Penn “Anna dei Miracoli” (1962) con Anne Bancroft, ispirato alla vita di Helen Keller, mentre venerdì 12 novembre è previsto il docu-film “Marie Curie-La scoperta della radioattività” (2010) con la regia di Giuseppe Bruzzaniti. -Museo Laboratorio dell'Oro e della Pietra, via Duca d'Aosta 7, Salussola orari: 10-12 / 16-19