Arte e creatività a Salussola con l'"Arte del fare"

Per il mese di novembre 2021 nelle sale del Museo laboratorio di Salussola, sito in Via Duca d’Aosta 7, in un edificio del secolo XVIII, nel caratteristico borgo storico del Monte, proseguono i laboratori artistici rivolti a tutti coloro che amano l’“Arte del Fare”, ai bambini e ragazzi delle scuole, agli insegnanti e alle famiglie per entrare in contatto con il mondo della creatività. Lo scopo dei laboratori è quello di offrire l’opportunità di vivere e scoprire i propri interessi e talenti.

Con il “Laboratorio di ceramica: Dalla Terra… la Forma” si apprenderanno le varie tecniche e fasi di manipolazione della creta, usando le mani per liberare la propria fantasia. Nel corso di “Pittura naturalistica”, finalizzato all’acquisizione delle tecniche base per ritrarre specie botaniche di fiori e frutti dal vero, sarà illustrato l’utilizzo della matita, del chiaroscuro come primo passo per la tecnica ad olio e del pastello soffice. Nel “Laboratorio di arte orafa” verrà presentata la toreutica, antica arte dello sbalzo e del cesello, un lavoro di modellazione delle lastre di metallo con martellatura. Il corso di acquerello “Respirare la terra” intende esprimere, attraverso il colore, il sentire dell’anima legato alle manifestazioni della natura.

Con un occhio di riguardo per il mondo infantile, agli allievi delle scuole primaria e secondaria sarà concesso prendere confidenza con l’arte tramite due laboratori appositamente dedicati a loro: il primo, “Scopriamo l’artista che c’è in ogni bambino”, intende fornire un’educazione estetica e un primo approccio ai colori; il secondo laboratorio, “Argillamente”, si propone di coniugare la manipolazione della creta con la capacità creativa infantile.

Di seguito il calendario: “Laboratorio di pittura naturalistica” – lunedì 8/15/22/29 novembre; lunedì 6/13 dicembre. “Laboratorio di ceramica” – lunedì 8/15/22/29 novembre; lunedì 6/13 dicembre. “Laboratorio di arte orafa” – martedì 9/16/23/30 novembre. “Laboratorio di acquerello” – mercoledì 3/10/17/24.

Per iscrizioni e prenotazioni contattare: info@museolaboratoriosalussola.org

tel. 353.3207515