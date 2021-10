Dal Nord Ovest – Migranti bloccati da freddo e neve, salvati nella notte

Intervento notturno dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel comune di Bardonecchia per soccorrere un gruppo di migranti rimasti bloccati dal maltempo (neve e freddo) intorno a quota 2000 metri lungo il sentiero che conduce al Colle del Frejus. L'allertamento è giunto dalla centrale dei Vigili del Fuoco intorno alle 3 di questa mattina, ma senza una localizzazione precisa.

In seguito, parlando direttamente con i dispersi al telefono è stato possibile capire che si trovavano nei pressi di una caserma abbandonata e indicare loro di rifugiarsi all'interno dove è presente il ricovero estivo di un alpeggio. In seguito una squadra a terra composta dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco è partita a piedi camminando per circa un'ora fino a raggiungere i dispersi.

Erano in 5, di cui uno che accusava condizioni di lieve ipotermia. Ma grazie ai generi di conforto e ad alcuni capi di abbigliamento portati dalla squadra sono riusciti a scendere a valle a piedi fino alla strada carrozzabile dove sono stati presi in carico dalle autorità intorno alle 7 di questa mattina.