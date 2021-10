Pollone piange la morte di Angelo Bonino, il ricordo della Società Operaia

Pollone piange la morte di Angelo Bonino, scomparso all'età di 73 anni. Era molto conosciuto in paese, specialmente per il suo attivismo nel volontariato e nell'associazionismo: per anni, infatti, ha collaborato tra le fila della Società Operaia di Pollone.

“Perdiamo una persona speciale, un caro e fraterno amico a cui ho voluto tanto bene – confida rattristato il presidente Lorenzo Grosso – Aveva da poco finito di realizzare un magazzino, insieme ai volontari del paese. Non ci sono parole per descrivere questa grave perdita. Ci stringiamo al dolore del figlio Roberto, insieme alla nuora Stefania, all'adorato nipote Nicolò e di tutti i suoi familiari”.