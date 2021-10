Due donne alla guida sono rimaste coinvolte in un incidente stradale nella giornata di ieri, a Valdilana, sulla Provinciale 232. Per cause da accertare due auto si sono scontrate in prossimità di Crocemosso, riportando danni alle rispettive carrozzerie. Entrambe le conducenti non sono rimaste ferite ma notevole è stato lo spavento. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.