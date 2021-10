Grosso spavento per un uomo di Valdilana, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto la scorsa serata a Portula. Una coppia di caprioli è spuntata all'improvviso in mezzo alla carreggiata e l'impatto è stato inevitabile.

Fortunatamente il conducente non è rimasto ferito ma ha riportato danni al veicolo. Gli animali, invece, un po' tramortiti, si sono dileguati nella vicina boscaglia facendo perdere le proprie tracce. Sul posto i militari dell'Arma per i rilievi di rito.