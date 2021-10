Nei giorni scorsi, l'Amministrazione Comunale ha colorato di rosa una panchina posta in un luogo rappresentativo del Comune presso I Giardini di Piazza della Repubblica per condividere la campagna “Nastro Rosa” organizzata dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

Attraverso la presenza simbolica di una panchina rosa la LILT diffonde la cultura della prevenzione ricordando alle donne che combattono contro il cancro di non essere sole.