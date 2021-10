Castelletto Cervo, nominata la giunta del sindaco Omar Giletti

“Non vi nascondo che è stata una grande emozione giurare sulla Costituzione ed un onore assumere il ruolo di sindaco della nostra comunità. Un incarico che, sono consapevole, richiederà grandi responsabilità. Ma sono certo che verrò supportato da questa squadra che saprà condividere con me questa responsabilità”.

Questo il sunto del discorso di insediamento del neo sindaco di Castelletto Cervo, Omar Giletti, durante il primo consiglio comunale della nuova legislatura del 22 ottobre. Omar Giletti ha nominato la sua giunta, designando Riccardo Poma vice sindaco con deleghe all'ambiente, politiche sociali e giovanili, volontariato e cultura, e Claudia Soffia assessore ad istruzione, lavori pubblici e urbanistica.

Deleghe anche per i consiglieri di maggioranza. Paolo Ferrero si occuperà di valorizzazione dei beni culturali, Elisa Broglio di sportello del cittadino e borse di studio, Martina Lunardi di eventi culturali, biblioteca e giovani, Maria Cristina Bisco di iniziative per gli anziani e protezione civile, Valentina Gregnanin, nominata capogruppo di maggioranza, di rapporti con associazioni, pari opportunità e sport.

La minoranza è formata dal capogruppo Enrico Fasano, Alberto Gallotto e Manuel Martinello, che prenderà il posto del sindaco uscente Renzo Selva, eletto e poi dimissionario. La surroga dell'ex primo cittadino ha già creato attrito tra maggioranza ed opposizione.

“Selva ha dato le dimissioni il 5 ottobre ma la surroga non è stata fatta e abbiamo partecipato al consiglio con un voto in meno. - dichiarano Fasano e Gallotto - Quando avremo in mano la delibera ci rivolgeremo al prefetto". «Nel consiglio di insediamento si convalidano gli eletti e chi non è stato eletto non può partecipare alla seduta. - replica Giletti - Con la delibera del consiglio comunicheremo a Martinello la surroga e se accetterà l’incarico parteciperà alla seduta successiva».

Una vicenda che dimostra che l'opposizione darà battaglia. «Saremo molto rigidi sul lavoro della maggioranza, – annuncia Fasano - e se ci sarà la possibilità di collaborare non ci tireremo indietro”.