Trail del Monte Casto, i favoriti

44km Percorso con dislivello, un susseguirsi di salite e discese tutte da correre se si ha la gamba giusta.

Sicuramente Il favorito è Cristian Minoggio, a suo agio su questo percorso, come già dimostrato in passato; ma il giovane biellese Francesco Nicola dell' Asd Climb Runners gli darà sicuramente del filo da torcere e con la testa giusta può pensare in grande.

Il ragazzo è veloce, in salita, in discesa e in pianura, ha il fondo e la forza giusti!

Oltre ai due citati da tenere d'occhio anche lo svedese Carl Johan Sorman e Cristian Terzi dell'Autocogliati, già azzurro della corsa in montagna che si trova a suo agio su distanze più lunghe.

Per un posto nella top ten anche Franco Chiesa dell' Asd Climb Runners, notevoli miglioramenti in stagione, metodo e testa giusta pagheranno, Clemente Berlinghieri che conosce bene questo tracciato che lha già visto trionfare, Lorenzo Gardini, biellese, giovane, che dovrà usare bene il cervello in gara, Luca Papi, vincitore del Tor de Glacier ma che non disdegna anche distanze più corte, Marco Bazzocchi, già buone prestazioni in stagione, il canavesano Alfonso Bracco, esperienza da vendere, Diego Angella, Manuel Bonardi, Matteo Anselmi e i valdostani Erik Pinet e Nicolas Statti.

In campo femminile la coppia Susan Ostano - Agnese Valz Gen farà gara di testa: vedremo se sarà vera battaglia o gara condivisa come tante volte quest'anno.

Per un posto sul podio le veterane Alessandra Boifava e Lisa Borzani. 20 km percorso veloce, salita iniziale da controllare, poi spingere a tutta! Al maschile il favorito è il torinese Daniel Borgesa, giovane, forte e compatto! I biellesi Alessandro Ferrarotti, non al top della forma ma capace in gara di tirare fuori anche quello che non c'è, Gabriele Gazzetto, costretto a correre in pianura l'ultimo periodo, vedremo se avrà acquisito velocità, il resto c'è.

E ancora Biella per i primi posti con Massimiliano Barbero Piantino, in ripresa di forma, Emanuele Comerro, giovane, una stagione con netti miglioramenti, Emanuele Falla, prestazioni costanti e Silvio Balzaretti, sempre tenace. Da fuori Biella è giusto citare Micheal Dola, il lombardo Manuel Carrara e il Valsesiano Francesco Guglielmetti. In campo femminile la favorita è sicuramente la ligure Emma Quaglia, già azzurra di Maratona e della corsa in montagna, atleta a cui il ritmo non manca e in salita e discesa non troppo tecnica sa difendersi bene. A contrastarla la piemontese Benedetta Broggi, prestazioni convincenti in stagione, su diversi terreni.

Sul lato biellese ci sarà il trio Climb Runners: Margherita de Giuli, stagione con buoni risultati, all' insegna della continuità! Martina Baronio, volontà in allenamento e in gara, tanti miglioramenti! Angelica Bernardi, il talento che non è ancora sbocciato, giovane che deve trovare la sua vera dimensione in allenamento e gara! E ancora la valsesiana Veronica Guglielmetti e la biellese Ludovica Boetto per le prime posizioni.

Buona gara tutti, testa bassa e correre!