Rally Citta’ di Modena, appuntamento importante per il pilota Biella Corse Federico Romagnoli

Appuntamento importante questo fine settimana (30 e 31 ottobre 2021) per il giovane pilota di Biella Corse, Federico Romagnoli, che sarà al via del 41° Rally Città di Modena, quarta prova della GR Yaris Rally Cup 2021.

"Non solo" aggiunge il "Team Manager" di Biella Corse, Alberto Negri; "Il Città di Modena è anche la finale nazionale della Coppa Italia ACI Sport, a cui Federico è stato invitato a partecipare in quanto, in virtù del risultato ottenuto al Rally del Rubinetto, è terzo nella classifica "Under 25" della Coppa Rally Zona 1".

Andiamo con ordine. A Modena Federico Romagnoli sarà affiancato dal navigatore Davide Cecchetto e avrà, sulle portiere della sua Toyota Yaris GR, il numero 110. Va ricordato che nel gruppo "R1T NAZ 4X4" le Toyota Yaris sono ben 11 e tre piloti sono, in diverse categorie, anche "finalisti". Sarà sicuramente una bella sfida!

Nella GR Yaris Cup, dopo tre gare (“Roma Capitale”, “1000 Miglia” e “2 Valli”), Romagnoli è terzo assoluto, con 21 punti di distacco dal vertice; mentre nella classifica degli “Under 23” è secondo, a soli 13 punti dal primo in classifica. E’ inoltre primo nella classifica della “GR Yaris Power Stage Specialist”, il nuovo "contest" organizzato da Toyota in collaborazione con La Gazzetta dello Sport per premiare chi, al termine della stagione, avrà ottenuto il maggior numero di vittorie di prova speciale (e Federico Romagnoli ne ha finora collezionate 8, mentre l’attuale leader del Trofeo è a quota 7).

“Per quanto riguarda la Yaris Cup tutto è ancora possibile” ricorda Negri “perché, a norma di regolamento, a fronte di cinque gare saranno considerati validi ai fini del punteggio finale un massimo di quattro risultati: e quindi, per il nostro Federico, il 1000 Miglia potrebbe non contare!”. A Modena sarà al via anche il navigatore Biella Corse Tiziano Pieri, al fianco del pilota Davide Nicelli sulla Renault Clio RS Line numero 151. Va ricordato che, con questa vettura, l’equipaggio Nicelli-Pieri ha vinto con largo anticipo (essendosi aggiudicato cinque prove su sei) il Clio Trophy Italia 2021, monomarca organizzato da Renault Italia per promuovere il modello Clio V Rally. Si sono inoltre piazzati, penalizzati da un sistema di punteggio a loro non favorevole, al secondo posto nella classifica del Campionato Italiano R1.

La gara, organizzata dall’Automobile Club di Modena e dalla Scuderia Automobilistica San Michele partirà nel pomeriggio di sabato 30 ottobre da Ubersetto (frazione dei Comuni di Formigine, Fiorano e Maranello, in provincia di Modena) e si concluderà domenica, a metà pomeriggio, nella Piazza Libertà di Maranello (Modena). In programma ci sono sette prove speciali, una sola, "Barighelli" (di 10,57 chilometri) affrontata tre volte (una prima volta il sabato); le altre ricavate da due passaggi cadauno sui tracciati "Ospitaletto" (di 11,98 chilometri) e "San Pellegrinetto" (di 10,44 chilometri) si correranno domenica. In totale i concorrenti affronteranno 328,40 chilometri, di cui 76,55 di prove speciali.