Prestiti per spese di casa o acquisto auto: le migliori offerte del momento

Spesso i limiti più grandi nella costruzione di una vita sono proprio quelli finanziari, fra le spese che si sommano non sempre è facile stare dietro a tutto. Per nostra fortuna possiamo richiedere prestiti a banche o finanziarie che ci aiuteranno, in questo articolo andremo a vedere le migliori offerte del momento.

Prestiti per spese di casa

Il prestito casa, è una tipologia di prestito che permette di ottenere la liquidità necessaria ad affrontare le spese legate alla nostra abitazione, e sono una tipologia di prestiti concessi anche alle casalinghe. Generalmente esso viene concesso per case con valore non superiore a 50.000 euro (nel caso di acquisto), per arredamento o per spese di manutenzione. Questo prevede una buona alternativa al mutuo ipotecario, sempre che non si parli di valori troppo alti, infatti, la differenza principale tra i due consiste proprio nella dimensione della cifra da pagare. I vantaggi dei finanziamenti sul mutuo sono quelli che essi non prevedono spese di istruttoria o obbligo di ipoteca sulla casa ed inoltre per applicarli l'iter da seguire è molto semplice e veloce rispetto a quello del mutuo. Come detto prima questo è consigliabile solamente per importi bassi e , pur non avendo obbligo di ipoteca o spese di istruttoria, l'istituto creditore come garanzia aumenta l'importo TAEG. Il prestito, come da prassi, può essere concesso solo dopo l'esaminazione della posizione creditizia del richiedente.

Prima casa

Nel caso di un finanziamento per l'acquisto di una prima casa si viene inoltre incredibilmente agevolati, consentendo un risparmio notevole. Nel 2013 è stato pure creato un fondo chiamato "Fondo prima casa" per agevolare famiglie in difficoltà e giovani coppie. Fra le migliori offerte abbiamo:

Younited credit, concede un prestito personale con una rata mensile di 191,24 euro



Findomestic, concede un prestito personale flessibile con una rata mensile di 192, 90 euro



Agos, concede un prestito personale con rata mensile di 192,97 euro



Banca Sella, concede un prestito personale con rata mensile di 198 euro

Tutti i prestiti sopra citati hanno una data complessiva di finanziamento di 60 mesi.

Prestiti per acquisto auto

In Italia come in molte altre parti del mondo buona parte degli acquisti di automobili avvengono attraverso prestiti per acquisto auto, il mercato mette infatti a disposizione diversi strumenti di finanziamento, dai prestiti personali a quelli finalizzati, dalla cessione del quindi alla carta revolving.

La differenza fra prestiti personali e finalizzati è quella che, nel primo caso, la natura del prestito non è legata alla funzione che poi avrà mentre, nel secondo caso, si ottiene nei punti vendita dei beni ed è strettamente legato ad essi. Da tenere d'occhio sono anche le offerte dei concessionari, negli ultimi anni, infatti, le concessionarie hanno approfittato della vendita di finanziamenti non solo per generare profitti ma anche per attrarre clienti attraverso prestiti a tasso agevolato o addirittura a tasso zero.

Migliori prestiti

Ora vedremo quali sono i prestiti per auto più convenienti andando a trattare l'importo del prestito, la rata mensile, il TAEG e la durata.