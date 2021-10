Torna il Mercatino degli Angeli, il Biellese riacquista uno dei momenti più significativi del Natale

A partire da domenica 14 novembre il vento natalizio tornerà a spirare su Sordevolo e tutto il Biellese grazie alla ripresa di una delle manifestazioni più iconiche del territorio. Dopo la pausa forzata del 2020, il Mercatino degli Angeli si prepara ad andare in scena con la sua 19esima edizione, pronto a ridare luci e calore alle festività.

Le iscrizioni, aperte sin dal 1° giugno, hanno raccolto già numerose adesioni che fanno percepire come l’edizione di quest’anno sia un ritorno a regola d’arte, un messaggio di unità e allegria che metterà in primo piano le qualità dei numerosi artigiani che vi prenderanno parte.

Il Mercatino degli Angeli, che avrà come prima data la già citata domenica 14 novembre, proseguirà per tutte le altre domeniche fino al 12 dicembre, con l’aggiunta della festa dell’Immacolata Concezione di mercoledì 8.Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina web https://www.ilmercatinodegliangeli.it/ o direttamente l’indirizzo https://www.ilmercatinodegliangeli.it/prenotazioni/ per chiunque volesse partecipare in qualità di espositore.