Biella, Play the game entra nel vivo, foto Studio Fighera

Play the game è partito: al via le gare nelle 10 discipline in programma, che ricordiamo essere atletica, bocce, bowling, calcio, flag rugby, ginnastica ritmica, karate, nuoto, pallavolo e tennis.

Dieci gli 10 impianti sportivi del territorio coinvolti (Bocciodromo Comunale, Bowling Center Two, Palestra Pietro Micca, Biella Rugby, Biella Tennis Academy, Stadio Lamarmora-Pozzo, Palestra Ippon 2, Palestra Rivetti, Piscina Comunale Rivetti e il Campo da Calcio sintetico Comunale di Corso 53° Fanteria).

Le finali sono invece in programma domani. Tra i volontari ci sono anche 30 studenti del Liceo del Cossatese e della Vallestrona.

L'evento è stato organizzato da Special Olympics Team Piemonte in collaborazione con la Città di Biella, il Comune di Gaglianico, l'associazione sportiva A.S.A.D. Biella e la cooperativa sociale SportivaMente e in partnership con Coca Cola, Rewoolution, LVMH Sviluppo Sostenibile, Banca Sella, Biella Jazz Club, Santo Stefano Wellness & Sport e Dance 4.