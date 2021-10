Valdilana: Potrebbe essere doloso l'incendio auto in Frazione Fila. Indagano i Carabinieri

Incendio auto nella notte in Valdilana frazione Fila - foto di archivio newsbiella

Nella tarda serata di ieri, venerdì 29 ottobre, a Valdilana, frazione Fila di Trivero, si è sviluppato un incendio che ha interessato una Citroen regolarmente parcheggiata nei pressi di un condominio.

Sul posto ha operato una squadra dei Vigili del Fuoco, avvisata dai residenti, che ha domato velocemente le fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il veicolo è stato interessato nella parte del vano motore.

Sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Valle Mosso, Trivero e del Nucleo Operativo di Cossato che hanno svolto il sopralluogo ed i rilievi tecnici del caso. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro. Cause in corso di accertamento. Non si esclude l’origine dolosa.