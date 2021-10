Biella, Tempio Crematorio, la messa in Duomo "per non dimenticare"

A distanza di qualche giorno dal ritrovo dalla struttura in via Felice Piacenza, a Biella, in occasione dell’anniversario della scoperta dello scandalo del Tempio Crematorio, questa mattina sabato 30 ottobre i parenti delle vittime riuniti nel comitato “A casa con me”, si sono trovati in Dumo "per non dimenticare".

Fiori e ceri in ricordo dei propri cari sono stati portati nella cattedrale cittadina, dove è stato portato anche un collage dove ciascuno, secondo la propria volontà, ha scritto una frase per condividere tutti assieme, pensieri, parole. Queste al termine della funzione sono stati letti dai presenti.

<E' stato un bel momento - commenta la referente del comitato Alessandra Muggeo - eravamo in tanti. Ci ha anche fatto piacere perché è venuto di nuovo il sindaco Claudio Corradino, che aveva già partecipato anche al ritrovo fuori dal Tempio>.

A lasciare ai presenti un po' di amarezza è stata solo l'assenza della famiglia Ravetti che non ha raccolto l'invito del comitato a partecipare.