Biella: scontro tra due auto in via Juvarra, FOTO

Biella: scontro tra due auto in via Juvarra

Si è risolto fortunatamente con nessun ferito lo scontro tra due automobili in via Juvarra che si è verificato oggi sabato 30 ottobre. Per cause ancora da accertare, una Peugeot 206 e una Fiat 500 si sono scontrate lungo la strada del Vandorno. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per accertamenti e verificare eventuali problemi di viabilità.