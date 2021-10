Biella: No Green Pass di nuovo in piazza, FOTO e VIDEO

Biella: No Green Pass di nuovo in piazza, foto Studio Fighera

A distanza di una settimana i I No Green Pass sono di nuovo scesi in piazza, di nuovo in piazza Vittorio Veneto. Il tempo non ha fermato i manifestanti, alcuni dei quali con ombrello in mano, altri al riparo sotto ai portici. Tra i timori dei presenti, la terza dose in forse che potrebbe ancora non bastare. Ancora striscioni, e appelli alla Costituzione come simbolo di libertà.

Tra gli striscioni "Finché tutti non sono liberi, nessuno è libero", "Ci hanno messo gli uni contro gli altri per non farci mettere contro di loro".