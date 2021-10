Sul muro della materna di Chiavazza niente più scritte brutte, adesso ci sono un arcobaleno e tanti cuoricini, Foto

Il muro fuori dall'asilo di Chiavazza è finito ed è come nuovo. Nelle settimane scorse erano comparse alcune scritte che non erano piaciute ai bambini della materna (leggi qui), che avevano dunque chiesto aiuto ai più grandi delle medie per farlo tornare come nuovo. Si è messa all'opera la 2A in risposta all'appello (leggi qui). A seguire gli allievi sono stati i professori Elisa Tabiani e Staffa Daniele, che si sono occupati di reperire il materiale e progettare il disegno. All'opera ha lavorato anche la professoressa Sara Canterino.

I Bambini della materna hanno dipinto i cuoricini e per ringraziare i più grandi gli hanno regalato un album con i loro disegni e dei segnalibri dipinti da loro. Il materiale acquistato da Marco Vernici di Chiavazza è stato donato dal Jazz Club di Biella che si è commosso dopo aver letto l'articolo sul nostro giornale.