I consigli outdoor di ATL, foliage nella riserva naturale del Sacro Monte di Oropa

Il periodo autunnale è quello perfetto per visitare il Biellese. Lo spettacolo naturale che il foliage regala al Sacro Monte di Oropa è tutto da scoprire. Oropa offre un mix unico di natura, spiritualità e cultura: conosciuta per i suoi tesori di arte e devozione, è altrettanto attrattiva dal punto di vista naturalistico!



Da Biella ci inoltriamo in Valle Oropa, immergendoci a poco a poco nello spettacolo delle colorazioni autunnali delle faggete. Raggiunto il complesso santuariale di Oropa, patrimonio Unesco dal 2003, ci dirigiamo al Giardino Botanico, inserito nel Sistema delle Oasi del WWF, dove scopriremo gli ambienti tipici delle montagne locali nella loro versione autunnale. A seguire, tra le molte escursioni possibili, possiamo scegliere la ‘Passeggiata dei Preti’ (segnavia D15), breve tragitto pianeggiante della durata di 20 minuti circa, accessibile a tutti, che conduce ad uno spettacolare punto panoramico affacciato sul Santuario. Proseguendo per un’altra mezz’ora, attraverso una splendida pineta si raggiunge la radura di Cima Cucco (1287 m), dove la vista si apre all’improvviso sull’intera vallata con uno scenografico colpo d’occhio, reso ancora più suggestivo dai colori dell’autunno. Da qui è possibile imboccare il sentiero D5, salendo fino alla vetta del Monte Cucco (1515 m), dove un’installazione in metallo custodisce una piccola statua della Madonna di Oropa. Questo tragitto è assolutamente consigliato in primavera per la spettacolare fioritura di narcisi e genziane nei prati intorno alla vetta. Si può tornare sui propri passi o rientrare ad Oropa con un itinerario ad anello attraverso il sentiero D16, che raggiunge la strada carrozzabile per la Galleria di Rosazza all’altezza del Delubro; l’anello completo ha durata complessiva di 3h30 circa. Chi invece avesse più tempo a disposizione, da Cima Cucco può proseguire lungo il sentiero E1 fino a raggiungere il Santuario di San Giovanni d’Andorno in Valle Cervo: tra andata e ritorno, calcolare circa 6 ore.



Cosa puoi fare durante il tuo soggiorno:



Visita guidata alla scoperta del foliage al giardino botanico:



Ogni fine settimana, nel periodo del foliage, parchi e aree protette biellesi propongono visite in compagnia di esperti che arricchiranno l’esperienza della visita con curiosità, aneddoti e approfondimenti dedicati allo spettacolo della natura autunnale.



Passeggiata dei Preti:



Dal piazzale della Basilica Superiore, si attraversa il ponticello sul torrente Oropa e si imbocca il Sentiero D15. Si accede inizialmente al Parco della Rimembranza, con le stele di pietra e le lapidi in memoria dei caduti della città di Biella durante la Grande Guerra. Si cammina su un sentiero ampio e accessibile, fino ad un punto panoramico sul Santuario perfetto per scattare foto ricordo! Tempo di percorrenza stimato a/r, 45' circa.



Salita in funivia ad Oropa sport e al monte Camino:



Gli impianti di risalita di Oropa sono aperti tutto l’anno con modalità e orari differenti nella bella stagione al servizio degli escursionisti e di chi vuole raggiungere i rifugi posti sul monte Mucrone o sul monte Camino, in inverno per gli amanti delle ciaspolate e del freeride. Gli orari di apertura sono disponibili sul loro sito internet.



Parco avventura Oropa:



Aperto da giugno a ottobre, il parco avventura propone 5 percorsi sospesi tra gli alberi di diversi livelli di difficoltà.