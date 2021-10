A SkyPass Modena ATL Biella Valsesia Vercelli presenta Oropa e Bielmonte che aprirà la stagione l'8 dicembre

Dal 29 ottobre al 1° novembre il Piemonte torna sulla scena di SKIPASS, il Salone del Turismo e degli Sport invernali che è punto di riferimento internazionale per appassionati e operatori del settore, allestito negli spazi di Modenafiere.

Nel Padiglione A (stand 43), la Regione Piemonte, in collaborazione con VisitPiemonte – Regional Marketing and Promotion, la società in house della Regione e di Unioncamere che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio, accoglie pubblico e operatori insieme ai rappresentanti dell’ATL Turismo Torino e Provincia, ATL Biella Valsesia Vercelli, ATL del Cuneese, ai Comprensori sciistici e ai Consorzi turistici del territorio.

Per il Piemonte, la regione “ai piedi dei monti”, la partecipazione all’evento fieristico che tradizionalmente inaugura la stagione invernale è l’occasione esclusiva per presentare un’offerta turistica di alta caratura, che spazia dalle piccole stazioni ai grandi comprensori di richiamo internazionale. Già ieri 29 ottobre – giorno di apertura della fiera - gli operatori del turismo bianco piemontesi avranno l’opportunità di confrontarsi con un parterre selezionato di buyers nazionali ed esteri in occasione di Ski Pass Matching Day, il workshop B2B che quest’anno si terrà in edizione virtuale. In calendario invece allo stand istituzionale due importanti appuntamenti, aperti a pubblico e specialisti: il 30 ottobre alle ore 10.45 si svolgerà la conferenza stampa di presentazione delle tante novità tecniche, sportive e commerciali di ViaLattea, il più vasto comprensorio dell’Italia settentrionale. Il giorno successivo, 31 ottobre, alle ore 11.30, sarà la volta di BardonecchiaSki illustrare l’ampia gamma di proposte “back to ski” per divertirsi e rilassarsi sulla neve lungo tutto l’inverno.

Con 1.350 km di piste, 14 snowpark, strutture ricettive di alta qualità, impianti di ultima generazione e un attrezzato sistema di rifugi, il Piemonte è pronto all’imminente debutto della stagione bianca con una gran messe di proposte e attività pensate per offrire un’esperienza su misura tra sport e sapori alpini, svago e benessere nelle sue oltre 50 stazioni sciistiche, facilmente raggiungibili in treno o in auto. Ad arricchire l’offerta turistica in chiave sostenibile, una fitta rete di itinerari e percorsi per praticare in tutta sicurezza sci da discesa, ma anche slittino e bob, snowboard, sci alpinismo e arrampicata su creste e cascate 2 di ghiaccio, camminate con le racchette da neve, pattinaggio, sci di fondo, escursionismo e sleddog. Sullo sfondo, cime tra le più elevate d’Europa (dal Monviso al Monte Rosa e il massiccio del Gran Paradiso), due Parchi Nazionali (il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Parco Nazionale della Val Grande), e una biodiversità che anche in inverno conquista gli amanti della fotografia naturalistica e del wild watching, tra borghi e atmosfere incantate.

Nel Biellese, a Oropa e sulle piste da discesa di Bielmonte, nel Parco Naturale Oasi Zegna, l’esperienza neve è a misura di esperti ed esordienti, con 20 km di piste da discesa e 20 km per il fondo. Qui l’inverno è sci e molto altro: non c’è che l’imbarazzo della scelta tra kite sci, slittino, pattinaggio, ciaspole, Nordic walking e rolla run (650 metri di percorso su bob a rotelle dalla cima del Monte Marca), per completare giornate speciali all’aria aperta, con una particolare attenzione alle esigenze “formato famiglia”. E per un’esperienza elettrizzante, è possibile anche “volare” sulla neve con lo snowboard trainati da un aquilone. Per Bielmonte, l’apertura è prevista nel weekend lungo dell’8 dicembre.