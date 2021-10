Basket: SERIE D – BIELLA NEXT 79 – CB TEAM BASKET 65

Prestazione dai 2 volti per la SerieD di Biella Next targata De Mori con 2 ottimi quarti iniziali, fatti di pressione difensiva e buon ritmo in attacco che ha portato a tante buone conclusioni al ferro; Seconda metà della gara invece con parecchie difficoltà in particolar modo contro la difesa a zona avversaria ma, con il vantaggio accumulato nelle prime frazioni e una bella reazione finale sono arrivati altri 2 punti che lasciano ottimisti per il futuro. Nell'intervallo della partita il Presidente Castelli ha voluto consegnare al Presidente di Trivero Basket Filippo Barberis Organista una maglia della nostra società in segno di riconoscimento per l'ottima collaborazione fra le due società e per la presenza all'incontro.

Murta 14, Finetti 2, Blair, Aimone 11, Ceretti 2, Roncarolo 7, Pollono, Rapano 5, Perotti 2, Solari 7, Murgia 18, Loro 11.