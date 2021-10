Torna solare: questa notte lancette indietro di 60 minuti, si dorme un'ora in più

In Italia si ritorna all'ora solare. Nell'ultimo fine settimana di ottobre, come consuetudine, entrerà in vigore il cambio di orario con lo spostamento delle lancette dell'orologio indietro di sessanta minuti nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre. Un passaggio, quello dalle 3.00 alle 2.00, che consentirà di riposare un'ora in più.