Pnrr: nel Biellese 1,7 milioni di euro. La sistemazione idraulica del Cervo l'intervento più importante

In arrivo in Piemonte i primi fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che potenzieranno il pacchetto di investimenti messi in campo dalla Regione Piemonte a favore dei Comuni che devono realizzare interventi per il loro territorio. 1,715 milioni di euro: è questo l’ammontare totale delle cifre deliberate ieri 29 ottobre dalla Giunta regionale, che andranno a finanziare 10 interventi di carattere pubblico. Nel Biellese, ad essere interessati sono i comuni di Cossato, Bioglio, Piatto, Magnano, Torrazzo, Dorzano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano e Biella.

Tre le linee di intervento: la prima linea del nuovo pacchetto di investimenti sblocca oltre 600 mila euro di nuovi investimenti a copertura delle spese per 1 intervento nel Comune di Cossato indicato dal territorio nel corso della ricognizione effettuata dalla Regione Piemonte in vista del PNRR e selezionati nel documento ‘Next Generation Piemonte’;

La seconda tranche di investimenti riguarda i contributi che la Regione può erogare a favore dei Comuni in base alla legge 18/1984 per interventi legati alle opere pubbliche di viabilità, edilizia municipale e cimiteriale e illuminazione e ammonta a 250 mila euro per 7 interventi nei Comuni biellesi. Ne dettaglio, i fondi andranno a Bioglio per manutenzione straordinaria sede municipale 80.000,00; Piatto per lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 22.500,00; Magnano Sistemazione aree/strade pertinenziali cimitero comunale 30.000,00; Torrazzo manutenzione straordinaria 14.000,00; Dorzano lavori di ampliamento tratto di strada denominata via San Rocco e svincolo con via G. Beduglio 32.492,21; Mezzana Mortigliengo messa in sicurezza della viabilità comunale con ampliamento e regimazione delle acque 35.000,00; Miagliano asfaltatura viabilita' comunale - manutenzione straordinaria 35.000,00.

La terza linea prevede, invece, l’erogazione di 865 mila euro ai Comuni colpiti dalle alluvioni del 2019 e del 2020, in attesa delle risorse dovute dal Dipartimento della Protezione civile, per far fronte alle necessità di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Le risorse vanno a finanziare 2 interventi nel Comune di Biella. In particolare, per Messa in sicurezza versante di controripa via Per Pollone e via Santuario per Oropa 65.000 euro e Sistemazione idraulica torrente Cervo – lotto 2 800.000,00.