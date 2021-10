“Una panchina rosa come messaggio di speranza per tutte le donne. Anche quest’anno il nostro comune collabora con LILT for Women nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno”.

Questo il post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Borriana, con cui l'amministrazione ha aderito all'ottobre della prevenzione ed annuncia l'installazione di una panchina rosa nel centro del paese.