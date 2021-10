"Ogni ufficio pubblico, dovrebbe impegnarsi per far tornare a funzionare il sistema, ma a Candelo non avviene", scrive un lettore

"Ogni ufficio pubblico, dopo l’anno passato, dovrebbe impegnarsi per tornare a far funzionare il sistema, ma a Candelo non avviene", scrive un lettore

Riceviamo e pubblichiamo una lettera in cui il firmatario denuncia disservizi relativi all'ufficio tecnico del Comune di Candelo:

<Con la presente vorremmo portare all’attenzione della stampa, degli uffici competenti e agli utenti che ne sono ignari (sicuramente pochi), che siano ditte o privati, il disservizio che da molto tempo si ha nel Comune di Candelo (BI), dove causa un Ufficio Tecnico con gravi problematiche, qualsiasi pratica si protrae per mesi se non anni, a volte senza soluzioni. Possiamo capire che esiste un problema anche solo rivolgendosi a un professionista, che sia geometra o architetto, richiedendo di gestire una pratica nel Comune di Candelo (BI), pochi ne sono felici, molti richiederanno compensi adeguati a problematiche che i molti altri comune biellesi non si avrebbero, alcuni rifiuteranno. D’altro canto possiamo capire che non sia semplice gestire delle pratiche legate all’edilizia, ma ogni ufficio pubblico, dopo l’anno passato, dovrebbe mettere l’impegno pari uguale a quello richiesto alle aziende, per ritornare, si spera, a far funzionare un sistema che è stato profondamente provato dalla pandemia>.

<Siccome ad aziende e ai cittadini si richiede di far fronte a controlli, gestire situazioni nuove, imprevisti e difficoltà - continua la lettera - pensiamo che questi debbano giustamente essere supportati da un’amministrazione pubblica capace, flessibile, presente e competente. Pensiamo che a Candelo tutto ciò però non avvenga, e non è giusto. Pensiamo che se in un qualsiasi Comune Italiano si dovesse presentare una problematica che coinvolge l’intera cittadinanza e le ditte del suo territorio, il Sindaco, dovrebbe essere la figura istituzionale, oltre che avere una ovvia responsabilità civica, che riesce a gestire e risolvere la situazione. Per concludere vorremmo, senza colpevolizzare, senza denunciare, senza fare petizioni o manifestazioni che prendendo atto del problema, si ponesse rimedio. Ringraziando per la giusta e celere attenzione che darete a questa nostra esposizione dei fatti. Vi porgiamo cordiali saluti>.

In risposta alla lettera il sindaco Paolo Gelone è disposto al dialogo. <Molte volte ci si trova davanti a situazioni complesse e vengono chieste integrazioni che allungano i tempi nello stesso interesse dei cittadini, per la loro stessa tutela. E' comunque anche vero che in ogni caso io e l'assessore competente siamo sempre aperti a un confronto se c'è necessità>.