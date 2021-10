Ecco il virus peggiore (questo, sì, costruito da noi in laboratorio)

Riceviamo e pubblichiamo qui di seguito una lettera in cui Antonio Iannaccone, professore di religione, fa una serie di riflessioni sui giovani.

«C’è un “effetto-Covid” sui giovani?». La domanda, di cui capisco l’interesse giornalistico e anche didattico, mi è stata rivolta più volte, ma a mio parere andrebbe inserita in una domanda enormemente più importante e anche drammatica.

Prima di dire quale, vale la pena raccontare un episodio avvenuto in classe, che a mio parere può rendere più “esperienzialmente chiara” la faccenda.

Una ragazza ha tirato in ballo l’importanza delle emozioni, considerate come elemento decisivo per una vita degna di questo nome. Tutta la classe annuisce, rimarcando che in effetti sono le emozioni a rendere davvero gustosa la vita. Allora, come accade spesso in questi casi, lancio nel dibattito una domanda un po’ provocatoria, per provare ad andare più a fondo nella questione: «Vero quel che dice Elena, ma, se un bravissimo ingegnere inventasse una macchina capace di farvi provare tutte le emozioni che desiderate, così, senza far nulla, sdraiati sul divano, vi basterebbe?».

L’intento di suscitare domande pare riuscito: la conferma è data dal classico “brusio positivo” (che un prof sa riconoscere perfettamente) che si scatena quando i cuori cominciano ad accendersi e i cervelli si mettono in moto.

E, però, improvvisa, dal fondo della classe, arriva la temuta battutina intelligente che ti stende e ti costringe a ricominciare tutto da capo…: «Quella macchina l’hanno già inventata, prof, si chiama “harem” e io ci starei benissimo!». Risatona generale ed “effetto provocazione” azzerato.

Incuriosito dall’ironico genietto, mi rivolgo direttamente a lui: «Capisco il fascino indiscutibile di un esercito di belle donne a tua disposizione, ma dopo un milione di notti non credi che persino un latin-lover come te potrebbe annoiarsi? È davvero questo che ti piacerebbe, alla fine?».

«Prof, a me non piace nulla».

La classe comincia a farsi silenziosa. Tutti hanno chiaro che purtroppo non è l'ennesima goliardata del genietto: il suo sguardo è basso e il suo sorriso è forzato. Nel momento in cui dice queste parole, la sua baldanza di qualche secondo fa improvvisamente non c'è più.

Ritorniamo allora alla domanda di partenza, che a questo punto riformulerei così: «Qual è la questione decisiva che riguarda i giovani, in questo momento storico, Covid compreso?». Ebbene, il “genietto a cui non piace nulla” è a mio parere un’immagine plastica del problema: un’intelligenza viva, piena di energia e di inventività, e davanti ad essa… il vuoto.

E di risposte così ne sento purtroppo sempre di più. Sono aumentate dopo l’esperienza-Covid? Può essere. Ma si tratterebbe, al più, di un’accelerazione di un fenomeno già esistente. Il Covid ha forse incrinato l’ultima piccola barriera che si opponeva a questa valanga nichilista, andando a colpire gli ultimi appigli che oggi sono offerti ai ragazzi: gli amici e la salute.

Un teologo, Teilhard De Chardin, affermava un centinaio di anni fa che il peggiore dei flagelli umani (si potrebbe tradurre “il peggior virus possibile”) sarebbe “la perdita del gusto di vivere”.

Un secolo dopo stiamo vedendo che questo virus, sì, l’abbiamo costruito noi in laboratorio ed è una creatura infinitamente peggiore del Covid: abbiamo dimenticato di dare ai ragazzi ideali per cui vale la pena soffrire, amare e stare al mondo con un perché. Abbiamo costruito questa società “pseudo-illuminista” dove ognuno deve darsi da sé le ragioni del vivere, ognuno deve inventarsi il suo destino e quindi ognuno rimane solo con le sue domande vere irrisolte.

Già perché il “gusto del vivere” – ognuno lo può sperimentare – è nella novità, ovvero in qualcosa che non faccio da me e che mi rende inaspettatamente più umana la vita. E invece il mondo in che direzione va? I ministeri dell’istruzione giapponese e inglese hanno già dichiarato l’inutilità degli studi umanistici (ovvero proprio di ciò che rende la vita “umana”, degna di essere vissuta). E, per fare esempi che ci toccano da vicino, per noi la domanda sul senso della vita - ovvero la questione religiosa – dei ragazzi ha lo stesso valore di un cappuccino al bar (due scelte perfettamente equivalenti per il sistema scolastico italiano, che mette sullo stesso piano l’ora di Religione e l’uscita da scuola).

Sicuri di voler continuare su questa strada? Ai lettori l’ardua sentenza.