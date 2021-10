Serie A Maschile. Brc ancora in casa, opposto a I Centurioni

Incassati vittoria e bonus contro Cus Genova, Biella Rugby si prepara alla terza giornata, seconda partita per i gialloverdi, di campionato. Ospiti sul campo di via Salvo D’Acquisto I Centurioni, squadra nata nel 2018 come evoluzione del ‘vecchio’ Lumezzane. Alla sua seconda stagione in categoria, sul terreno di gioco sembra essersi già guadagnata la ‘fama’ di compagine molto competitiva. Avanti performanti e un mediano di apertura dal piede preciso sono i punti di forza dei bresciani che attualmente occupano il secondo posto della classifica dietro a Cus Torino. Due partite giocate, una sola vittoria ottenuta in casa al primo turno, contro Cus Genova. Risultato: 45-12, lo stesso punteggio ottenuto da Biella contro il medesimo avversario.

Marco Porrino, head coach Brc: “Sicuramente ci troveremo di fronte a una squadra ostica, che punta molto sul gioco degli avanti. Sarà una partita dura, durante la quale la nostra mischia sarà chiamata al lavoro duro. Una bella sfida per la conquista. Una partita giocata punto a punto. Noi stiamo lavorando molto sulla disciplina, per non concedere agli avversari punti sulle punizioni e sulla difesa, nell’intento di creare sul campo un muro fisico e psicologico importante. Non intendiamo lasciare spazi. Per il resto ho poco da aggiungere, ho la fortuna di avere tutti giocatori esperti, sanno meglio di me come si affrontano le partite, anche quelle importanti. Hanno tutti una gran voglia di giocare. Confidiamo nella clemenza del meteo”.

Kick off alle 14.30.

Serie A Rd. 3 – 31.10.21. Biella Rugby – I Centurioni; Cus Genova – Amatori Alghero; Cus Torino – Asd Rugby Milano; Parabiago – Pro Recco. Riposa VII Torino.

