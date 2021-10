Quinto turno di campionato A2 Old Wild West: Edilnol contro la JB Monferrato

Edilnol Pallacanestro Biella lunedì 1 novembre alle 17.00 (diretta su MS Sport) sarà di scena al PalaFerraris contro la JB Monferrato per il quinto turno del campionato di A2 Old Wild West, girone verde. Una partita che ha sempre un fascino diverso dalle altre, che mette a confronto due squadre che hanno avuto un inizio di campionato in salita. La JB di coach Andrea Valentini ha ottenuto una vittoria in quattro partite, mentre l'Edilnol è a caccia del primo successo stagionale. Inutile dire che i due punti in palio hanno una valenza fondamentale per entrambe le squadre. Buone notizie per coach Andrea Zanchi che per la prima volta in stagione potrà contare sul roster al completo.

I ROSTERJB

Monferrato: 3 Alvise Sarto, 7 Fabio Valentini, 8 Luca Valentini, 9 Matteo Formenti, 10 Alessandro Sirchia, 11 Pendarvis Williams, 12 Aaron Lomele, 13 Leonardo Okeke, 14 Niccolò Martinoni, 20 Dalton Pepper, 33 Gianmarco Leggio, 44 Lazar Trunic, 56 Xavier Hill-Mais. All.: Andrea Valentini.

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

Andrea Zanchi (Head Coach Edilnol Biella) – “Della sfida di settimana scorsa contro Capo d’Orlando prendo: perdere non piace a nessuno, ma dobbiamo capire che squadra siamo e in quale campionato stiamo giocando. Siamo stati attaccati, abbiamo messo il naso avanti, abbiamo lottato. Abbiamo due ragazzi di casa come Bertetti e Pollone che stanno viaggiando a medie che non hanno mai avuto nella loro giovane carriera Se la fortuna ci assisterà consentendoci di avere settimane di allenamento al completo possiamo continuare il nostro percorso di crescita, a partire dalla sfida che ci attende contro la JB Monferrato”.

Gianmarco Bertetti (Playmaker Edilnol Biella) – “La squadra è unita e sta lavorando tanto, sappiamo che la gara contro la JB metterà di fronte due squadre che hanno avuto un inizio di stagione non semplice. Loro hanno ottenuto una sola vittoria, noi siamo ancora a quota zero, per cui al PalaFerraris sarà una battaglia che metterà in palio due punti fondamentali per le rispettive classifiche. Non molleremo, sappiamo che il percorso di crescita e lungo, ma ci crediamo”.