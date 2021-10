Il dolce perfetto per Halloween con la ricetta di Cascina Imperolo: le mele caramellate

Con l'avvicinarsi di Halloween, Cascina Imperolo vi propone una nuova ricetta: si tratta delle mele caramellate, un grande classico: belle da vedere, dolcissime e gustosissime da mangiare! Chiamate anche Candy Apples, dolce di origine americana, sono mele intere ricoperte da uno strato di caramello, facili da mangiare e portare con sé grazie ad un bastoncino sul quale vengono infilzate.

Se qui in Italia il culto per Halloween si è rafforzato negli anni, in America si può dire che questa giornata sia una delle più rappresentative dell’intero calendario: un evento sociale al quale partecipano grandi e piccini, in una armonia e una compartecipazione che è difficile ritrovare in altre festività.

In particolare, le mele, che hanno da sempre la fama di essere nutrienti e salvavita, si ritrovano al centro di un paio di preparazioni tipiche, collegate anche a giochi divertenti! Ci teniamo a farvene conoscere uno in particolare così da poterlo proporre ai vostri bambini e farli divertire con semplicità!: parliamo di “Apple Bobbing”, un gioco che si svolge riempendo una grande tinozza con acqua fresca, lasciandovi galleggiare all’interno delle mele: i partecipanti devono riuscire a prenderle soltanto con i denti, con le mani poste dietro la schiena. Una variante simile, ma svolta in aria e non in acqua, viene organizzata anche appendendo i frutti a fili molto sottili e resistenti.

A questo punto, non resta che imparare a realizzare le nostre Candy Apples...

Gli ingredienti necessari per la preparazione delle mele caramellate sono i seguenti:

-5-6 mele rosse possibilmete crimson crisp del Meleto e altrettanti stecchetti di legno;

-260 g di zucchero semolato;

-140 g di acqua;

-1 cucchiaio di glucosio (o miele millefiori) mezzo cucchiaino di cannella in polvere (facoltativo).

Una volta lavate e ben asciugate, le mele vanno private del picciolo, che verrà sostituito con gli stecchetti.

In una casseruola si uniscono zucchero, acqua e glucosio (o miele), che verranno portati ad ebollizione senza mescolare. Aggiunti, a questo punto, anche la cannella si creerà uno sciroppo, che acquisirà una temperatura molto alta (circa 150°).

Nello sciroppo ottenuto, verranno immerse le mele per esserne ricoperte uniformemente, roteandole velocemente attraverso il loro stick. Niente esagerazioni, una sola immersione. Si poggiano, poi, su una griglia o su carta da forno e si aspetta che il caramello in eccesso coli via. Basterà attendere che si raffreddino per decorarle come si preferisce.

Una ricetta fatta di ingredienti genuini che riesce a stupire, ogni volta, non solo in gusto, ma anche in estetica e che ha ispirato tantissimi scene di molti film e cartoni animati.

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti i lettori un felice e divertente halloweenn con le mele di Cascina Imperolo.