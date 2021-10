Fare la spesa con il 100% dei prodotti locali: alla Fattoria Prato delle Cicogne solo alimenti genuini, dal salato al dolce

Con l’aumento dell’interesse verso i cibi biologici, sani e a km zero, sono molte le aziende agricole che si stanno adoperando per portare in tavola i migliori alimenti delle nostre province. Tra le realtà del Biellese orientante in questa direzione, spicca la Fattoria Prato delle Cicogne di Mottalciata che, grazie all’entusiasmo di Cecilia e Scilla, si è messa all’opera già da tempo, organizzando numerosi eventi per bambini e adulti volti a far scoprire i sapori genuini e la bellezza della natura che circonda la loro realtà.

Il prodotto forte dell’azienda è il latte caprino, un alimento particolare ma dal gusto intenso e deciso, assolutamente adatto agli amanti del formaggio sia fresco che stagionato. Dalla crescenza all’amato primo sale, alla provola, alla caciotta e all’immancabile toma: tutti i formaggi della Fattoria Prato delle Cicogne sono a latte crudo, biologici e certificati "Latte Fieno STG". Oltre a questi, si possono trovare anche yogurt, ricotta e, ovviamente, il latte crudo.

Per poter “fare spesa” in maniera completa e con prodotti al 100% locali e biologici, Prato delle Cicogne ha deciso di inserire all’interno del proprio negozio anche farine, pane, riso, carne, uova, marmellate e birra artigianale prodotti nel Biellese e nel Vercellese. Non solo, grazie alla loro “compagna siciliana” Fattoria delle Milizie, a Mottalciata sono presenti anche molte varietà culinarie siciliane!

La consegna a domicilio e la prenotazione degli ordini sono sempre attive.

Fattoria Prato delle Cicogne si trova a Mottalciata, in Località San Silvestro.

Per ordini e informazioni: WhatsApp: +39 371 4483856Pagina Facebook: https://www.facebook.com/sisagrosrl