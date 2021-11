Quali segreti nascondono gli shampoo ”insoliti”?

Molto tempo fa, i capelli venivano lavati con cenere o sapone. Alla fine del 19 ° secolo, il lavaggio dei capelli raggiunse un nuovo livello: l'inglese Casey Herbert decise di mescolare sapone in polvere con erbe, a seguito del quale apparve il primo shampoo. La sua ricetta era semplice aveva successo. Lo shampoo nella forma a cui siamo abituati è apparso relativamente di recente - nel 1927, grazie al chimico non sconosciuto Hans Schwarzkopf. A tutti è piaciuto così tanto il nuovo cosmetico e hanno iniziato a usarlo.

Cos'è lo "shampoo solido"?

È visivamente simile al normale sapone: la stessa barra. Lo shampoo normale è composto da circa il 70-80% di acqua e il restante 20-30% sono detergenti e sostanze per la cura dei capelli. Devono essere aggiunti dei conservanti per mantenere a lungo la forma liquida. Gli shampoo solidi sono più naturali. Sono costituiti da sali di sodio e oli vegetali, adatti per la cura dei capelli, e non contengono acqua, quindi tutti i componenti sono ben tenuti asciutti senza conservanti.

Vantaggi e svantaggi

La presenza di utili additivi e ingredienti naturali consente di ripristinare rapidamente i danni, rende i capelli lisci e lucenti e previene la forfora. Spesso, quando si utilizza lo shampoo solido , non sono necessari balsami e condizionanti. I capelli sono facili da pettinare, non increspano e non si elettrizzano. Ovviamente dipende anche dal tipo e dalla condizione. Questi cosmetici differiscono dalle loro controparti liquide in economia. Una barra, anche con un uso frequente, dura 2-3 mesi, è essenzialmente un concentrato, quindi lava letteralmente i capelli fino a quando non scricchiolano. Anche i capelli grassi, si lavano meno spesso del solito e si sporcano molto più lentamente. Questo, tra l'altro, aiuta anche a risparmiare.

Un altro vantaggio è la compattezza. Lo shampoo solido è la soluzione perfetta per le persone attive e gli appassionati di viaggi, soprattutto se si preferisce volare in aereo con il solo bagaglio a mano, occupa poco spazio!

Nel caso in cui i capelli sono secchi, questo shampoo potrebbe non funzionare. Questo è l’unico svantaggio.

Come usare correttamente lo shampoo solido

La procedura di lavaggio è leggermente diversa. Bisogna bagnare i capelli e far scorrere la barra tra le ciocche fino a formare la schiuma, massaggiare e risciacquare. Non è necessaria una seconda insaponatura. Affinché lo shampoo duri più a lungo, deve essere asciugato bene tra un utilizzo e l'altro.

Come fare la scelta giusta

Le persone allergiche devono fare attenzione, poiché contengono oli essenziali negli ingredienti. Altrimenti, gli shampoo solidi possono essere scelti allo stesso modo, come quelli normali. Sono per capelli secchi, grassi e danneggiati, per aggiungere volume. Gli esperti consigliano di concentrarsi sulle esigenze del cuoio capelluto e sulla condizione dei capelli per trovare quello perfetto.

I prodotti con catrame, estratti di ginepro e salvia aiutano se si soffre di forfora. È improbabile che qualcosa di diverso dai prodotti farmaceutici salverà dalla seborrea grassa, ma gli ingredienti naturali sono abbastanza in grado di far fronte a una lieve forma di forfora secca.

Gli shampoo solidi con estratto di rosmarino e olio di alloro sono adatti per la caduta dei capelli. Nel caso in cui i capelli secchi sono un problema, deve contenere una base detergente delicata con olio di oliva e karitè.

Argilla, mentolo, estratto di ortica, rosa canina, erba di San Giovanni e altri componenti astringenti vengono aggiunti agli shampoo solidi per il cuoio capelluto grasso. Grazie al lavoro coordinato degli ingredienti, i capelli rimangono puliti e voluminosi a lungo.

La luminosità e la bellezza dei capelli colorati sarà prolungata dalla composizione a base di tensioattivi delicati. Esistono prodotti per ripristinare le ciocche e per le tonalità scure, con l'henné.

Bisogna provare. Sicuramente non si rimane delusi!