Rassegna Cinquantacinque, al Biella Jazz Club il fuoriclasse Giovanni Amato

E' atteso per domenica 31 ottobre, al Biella Jazz Club alle 21:30, in occasione della rassegna "Cinquantacinque" il trombettista Giovanni Amato, accompagnato da Pasquale Fiore alla batteria, Alex Orciari al contrabbasso e Simone Daclon al pianoforte.

Giovanni Amato, fuoriclasse salernitano e da anni punta di diamante del jazz Made in Italy, esprime la poliedricità stilistica del leader impegnato nel fondere in uno stile coerente le diverse cifre espressive della tradizione jazzistica.

In questo progetto in “Quartetto” si avvale della collaborazione di affermati e apprezzati talenti del panorama jazzistico italiano proponendo un repertorio a base di celebri standard completamente rivisitati da sembrare nuove composizioni e brani originali dello stesso leader. Un'occasione per offrire all’audience uno spettacolo unico. Un concerto imperdibile vista la qualità artistica dei musicisti soprattutto quella di Amato, riconosciuta in tutto il mondo.

Il prossimo appuntamento per martedì 2 novembre con "Canova Trio" , il 10 novembre l'appuntamento con Peter Erskine Trio, prevendita in sede. E' richiesto il green pass.

Giovanni Amato. Vincitore assoluto dell’Italian Jazz Awards 2009 (best act) e’ oggi considerato dalla critica del settore uno dei migliori trombettisti a livello europeo. La sua tromba non si rifugia in sterili eccessi virtuosistici col solo intento di stupire, al contrario, la sua è una musica che privilegia il gusto estetico mirando ad emozionare e ad esprimere il proprio essere con maturità ed eleganza. L’approccio con lo strumento è intimo, sa essere riflessivo, profondo o giocoso, sobrio o ironico, mai prevedibile, sempre spontaneo, anche i silenzi assumono note. I suoi racconti e le sue trame melodiche sono sempre cariche di suggestioni grazie alla straordinaria capacità improvvisativa e comunicativa che rende qualsiasi brano appassionante, dunque un linguaggio originale che ha saputo eccellentemente interiorizzare l'esperienza bopistica e quella dello swing che ne caratterizzano la pronuncia e gli accenti. Le sue doti lo hanno portato ad affiancare tanti illustri musicisti come Danilo Perez, Lee Konitz, Vincent Herring, Tom Harrell, George Garzone, Gary Peacock, Diane Schuur, Mike Goodrich, JerryBergonzi, Steve Grossman, Roberto Gatto, Dado Moroni, Danilo Rea e tanti altri. Amato ha suonato a suo nome nei festival e jazz club più prestigiosi del mondo e, da diversi anni, si esibisce come sideman per artisti nei principali tour Italiani ed internazionali.