Dante 700, Armonie della natura alla Fondazione Pistoletto

In occasione del 2021, anno delle celebrazioni del 700° della morte di Dante Alighieri, la SIMC - Società Italiana di Musica Contemporanea - ha organizzato un Festival a lui dedicato, “Armonie della natura”, declinato sul rapporto del lascito umano, culturale ed etico della presenza e dell’opera di Dante con l’attualità degli obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, proponendo ai compositori una “call” per la creazione di opere che sensibilizzino le coscienze ed esprimano un impegno dell’arte e della musica nella proposta e realizzazione di una trasformazione delle condizioni di vita del pianeta nelle sue attuali problematiche, attraverso un approfondimento delle ricerche sul linguaggio musicale e la sua forza comunicativa.

All’interno della call “De institutione musica” una sezione speciale, “Premio Terzo Paradiso”, è stata dedicata e riservata ai giovani compositori studenti dei Conservatori e delle istituzioni omologhe, per la scrittura di brani per orchestra giovanile centrati sul tema dei diritti dei giovani relativamente al mondo del lavoro e della formazione. Ciò ha significato un forte riferimento e relazione di questo premio con gli obiettivi 4 e 8 dell’Agenda 2030, l’Alleanza 8.7 e l’elezione del 2021, da parte dell’ILO (International Labour Organization), l’Agenzia dell’ONU preposta alla tutela del lavoro dignitoso, come International Year for the elimination of child labour , all’interno delle sue iniziative Music against child labour e SCREAM.

Due partiture scelte verranno premiate con la pubblicazione ad opera di Agenda editore di Bologna e con l’esecuzione a Cittadellarte sabato 30 ottobre (alle 19 alla Sala Cervo della Fondazione Pistoletto - via Serralunga 27) a cura del nuovo, nascente gruppo orchestrale del Conservatorio Cantelli di Novara dedicato alla musica contemporanea Ensemble contemporaneo C@n’t tell it, diretto da Andrea Cappelleri, in un concerto, “Armonie della natura” appunto, centrato sulla creatività giovanile, con musiche composte, riorchestrate, eseguite da giovani per i giovani, a testimoniare un significativo fervore nel mondo della formazione culturale e musicale e una rinnovata attenzione, in relazione con il simbolo del Terzo Paradiso, all’idea di un possibile Nuovo Rinascimento.