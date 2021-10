Vigliano: Auto fuori controllo abbatte palo della luce in via della Tollegna FOTO

Grande spavento per una donna che nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre, ha abbattuto con la sua automobile fuori controllo un della luce a Vigliano in via della Tollegna. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Stradale, mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere i sicurezza il mezzo e l'area interessata. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.