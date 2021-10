Cossato: Divampa un incendio in un magazzino di via Martiri FOTO

Momenti di paura questa sera di venerdì 29 ottobre, intorno alle 17.30, in via Martiri della Libertà a Cossato per un incendio all'interno di un magazzino che ha coinvolto scaffali di merce e carta. Il fumo provocato ha allertato i proprietari che in quel momento erano nel negozio sovrastante. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco con numerose squadre, da Biella e da Cossato, che sono riusciti a spegnere le fiamme contenendo i danni, solo alle cose e non alle persone, che sembrerebbero comunque importanti. Sul posto anche i Carabinieri.