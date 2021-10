Brusnengo, il sindaco Bertolino una settimana in ospedale

Lunedì 18 ottobre il sindaco di Brusnengo, Fabrizio Bertolino, ha avvertito un forte peso sullo sterno. Preoccupato si è recato subito al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano, dove è stato ricoverato per una settimana.

“I medici e gli infermieri – racconta Bertolino - mi hanno sottoposto ad una serie esami approfonditi per capire le cause del malessere e mi hanno detto che ero arrivato in ospedale in tempo per evitare un infarto”.

Scampato il pericolo, il sindaco Bertolino ringrazia lo staff dell’ospedale che lo ha curato: “Nel giro di brevissimo tempo mi hanno fatto tutti i controlli. Sono stati tutti gentili e competenti, in particolare nel reparto di cardiologia. Quindi le frequenti critiche rivolte al al nostro ospedale non sono giuste”.