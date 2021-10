Nidi, Fp Cgil: "L'infanzia non si appalta"

Sono stati due oggi 29 ottobre i presidi, della Fp Cgil di Biella e dello Spi di Biella, uno davanti al nido di Cossato e uno davanti al “Lidia Lanza” di Biella nell’ambito della mobilitazione “Beni in Comune”. La FP CGIL contesta le esternalizzazioni dei servizi educativi per la prima infanzia, <una tendenza ormai diffusa anche nel Biellese>, come sostengono i sindacati.

<Al momento la situazione è stabile - commenta la segretaria Fp Cgil Cristina Martiner - , ma vogliamo che resti tale. Sarebbe anche bello che si potesse tornare indietro, anche se questo sappiamo che è praticamente impossibile. Quello che noi chiediamo è comunque che si cerchi di mantenere il servizio nidi in capo alle amministrazioni comunali. E' vero, sappiamo che è complesso, ma chiediamo che i Comuni limitrofi cerchino di aiutarsi a vicenda, che si consorzino, questo è possibile. Siamo al corrente che si sono delle criticità che ci auguriamo non portino a scegliere di nuovo di dare in gestione a esterni>.