Sono stati numerosi i componenti dell'Associazione Arma Aeronautica di Biella che si sono recati ieri giovedì 28 ottobre in visita all'aeroporto militare di Cameri. Qui sono stati accolti con briefing di benvenuto, quindi accompagnati al 1° R.M.V.( reparto manutenzione velivoli) dove è stato spiegato come viene effettuata la manutenzione degli aerei che ha in dotazione l'Aeronautica Militare.

Nel pomeriggio il gruppo ha visitato il parco volo di Volandia.