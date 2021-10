Biella: alla Rivetti il sollevatore per favorire l’accesso alle persone disabili

Durante questa settimana ha fatto esordio nella vasca olimpionica della piscina Massimo Rivetti il nuovo sollevatore per favorire l’accesso in acqua delle persone diversamente abili. Si tratta di una strumentazione innovativa pensata per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il sollevatore è entrato in servizio dalla giornata di martedì e in queste prime ore è già stato subito utilizzato da diversi utenti della Rivetti. L’amministrazione si è adoperata per fare in modo che la nuova strumentazione fosse a disposizione, in caso di necessità, in vista dei Play the Game di Special Olympics in programma in città nel fine settimana. L’investimento in carico all’amministrazione è di circa 6 mila euro.

Oggi pomeriggio il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola, accompagnato dai funzionari dell’ufficio sport e dal responsabile di In Sport Biella Gabriele Pivano, si è recato alla Massimo Rivetti per un sopralluogo. Soddisfatti gli addetti della piscina che hanno spiegato come la nuova dotazione consente di accompagnare direttamente gli utenti diversamente abili direttamente dallo spogliatoio fino all’interno della vasca.

Dice il vice sindaco Giacomo Moscarola: “Il vecchio sollevatore era guasto, con dei costi di manutenzione da sostenere, abbiamo invece preferito fare un investimento e dotare la piscina di una strumentazione di ultima generazione. Abbiamo fatto tutto il possibile raggiungendo l’obiettivo di mettere il sollevatore a disposizione in caso di utilizzo da parte degli Special Olympics. E’ un valore aggiunto per il nostro impianto sportivo e per favorire l’utenza”.