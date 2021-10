Terminato il percorso candidatura del Piemonte a “Regione Europea dello Sport 2022”, ora la parola ad Aces

In questi giorni una delegazione dell’ACES Europe, l’associazione che in sinergia con l’Unione europea promuove questo prestigioso riconoscimento, ha visitato impianti sportivi di eccellenza e rilievo internazionale del territorio piemontese.

Al termine dei sopralluoghi si è svolta, nella cornice suggestiva del Palazzo Reale di Torino, una conferenza stampa alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca e del presidente e fondatore di ACES Europe Gian Francesco Lupattelli.

Con loro anche il presidente e vicepresidente di Anci Piemonte Andrea Corsaro e Paolo Marchioni, il segretario generale di ACES Europe Hugo Alonso, i presidenti delle sezioni regionali del Coni e del Cip Stefano Mossino e Silvia Bruno. Ospite della conferenza stampa anche Francisco Javier Imbroda, ministro dello Sport dell’Andalusia, Regione attualmente detentrice del titolo.

“Nel 2010 quando ero assessore allo Sport siamo stati la prima Regione d’Italia a sottoscrivere un accordo con ACES, del quale ho avuto l’onore di essere anche vicepresidente negli trascorsi come parlamentare europeo a Bruxelles - ha affermato il presidente Cirio -. Gli eventi e la pratica sportiva, oltre ad essere volano educativo e turistico, rappresentano un investimento per il nostro futuro: ogni euro investito nello sport oggi sarà un euro risparmiato domani in sanità”.

“Crediamo nelle potenzialità del Piemonte e pensiamo che realizzare una rete sportiva che coinvolga tutti i Comuni del nostro territorio sia la via giusta - ha sottolineato l’assessore Ricca -. Quello di ACES è un lavoro di promozione utile, riconosciuto da tutti, e in caso di assegnazione faremo tesoro di questa opportunità creando un calendario di grandi eventi, perché vogliamo essere conosciuti non solo per quello che abbiamo già fatto, ma anche e soprattutto per quello che faremo. L’attività fisica non solo fa bene, ma coltiva valori come lealtà, gioco di squadra e spirito sportivo, che sono utili in campo e nella vita”.

La candidatura a “Regione Europea dello Sport 2022”, che ACES Europe attribuisce alle Regioni che si distinguono per le politiche in favore dello sport sul proprio territorio, è stata ufficializzata il 13 aprile 2021 dalla Regione Piemonte, insieme ad Anci Piemonte e ai Comitati regionali di Coni e Cip.Ottenere il titolo, oltre a dare lustro al Piemonte, permetterà di creare una vetrina a livello nazionale e internazionale in cui presentare, attraverso l’organizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, il patrimonio sportivo impiantistico e la forte vocazione sportiva del territorio, con l’obiettivo di operare nell’interesse dei praticanti, delle comunità locali e di tutto il movimento sportivo.