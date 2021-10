Pd comune di Biella: "E’ necessario un collegamento ferroviario con Torino e Milano ogni ora fino alle 23"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera del gruppo Pd del Comune di Biella indirizzata all'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, riguardo al servizio ferroviario:

<Caro Assessore Gabusi, la dichiarazione sul servizio ferroviario da Biella a Torino ci lascia basiti! Avere un solo treno diretto che va a Torino la mattina ed uno che torna la sera non è ciò che Biella auspicava richiedendo l’elettrificazione della linea ferroviaria. Questo tipo di servizio, dopo il notevole investimento sulla linea, dimostra il disinteressamento suo e della giunta regionale per il trasporto pubblico locale e mortifica il nostro territorio che è alla ricerca di un rilancio dopo il ridimensionamento strutturale del comparto tessile. Cinque anni fa enti pubblici e privati del Biellese si sono seduti attorno a un tavolo e hanno deciso che era giunto il momento di lavorare seriamente insieme per far uscire Biella dall’isolamento puntando sul miglioramento dei servizi ferroviari. L’obiettivo dichiarato fin dall’inizio era “sostenere lo sviluppo del sistema economico e produttivo del Biellese, nonché rendere attrattivo il territorio”, con l’ambizione di trasformare la linea in servizio metropolitano. Questo era lo scopo e al tempo stesso la premessa sulla base della quale la Regione Piemonte decise di appoggiare il progetto proposto dalle amministrazioni Biellesi. Dall’altro lato, il Ministero per le infrastrutture e i Trasporti decise di finanziare l’infrastruttura affinché questa consentisse un servizio rapido e costante da Biella verso i poli di Torino e Milano generando, quindi, lo sviluppo del territorio. Non si trattava di un semplice intervento di manutenzione, ma di un investimento per lo sviluppo!>.

L’obiettivo era ritenuto importante, per il Pd: <Al punto che gli enti tutti, pubblici e privati - continua la lettera - decisero di coprire autonomamente le spese relative alla redazione del progetto, anche se non competenti. Il confronto con l'Agenzia per la Mobilità Piemontese sulle possibili soluzioni per introdurre i treni diretti su Torino e Milano con orario cadenzato per tutto il giorno è cominciato nel 2017, l’ultimo tentativo di portare la sua attenzione sul tema è stato fatto dall'Unione Industriale Biellese a luglio 2021 e poi dall'associazione del Pendolari a ottobre 2021, lettere a cui non è stata data alcuna risposta>.

Biella è rimasto l’unico capoluogo di Provincia della Regione a non avere un servizio di collegamenti diretti cadenzati con Torino e\o Milano. Anche città non capoluogo di provincia hanno un servizio cadenzato orario con Torino come Alba o Ivrea.

<Il servizio peggiore è riservato a Biella! - commenta il gruppo - . Assessore, lunedì è venuto a Biella a dirci che siamo andati avanti per tornare indietro: «Il» diretto ce lo avevamo già 15 anni fa, ma una “littorina” che ci porti in città una volta al giorno non aiuterà le sorti del nostro territorio a risollevarsi. E’ necessario un moderno servizio di mobilità da\verso le due città di Torino e Milano cadenzato ogni ora fino alle ore 23 di ogni giorno. Imbarazzante è il silenzio del Sindaco e della Giunta della città di Biella, che in questi due anni di mandato non hanno speso una parola affinché la regione programmasse un servizio orario cadenzato tra Biella e Torino. Nonostante le nostre sollecitazioni, dal Comune di Biella non è partita una lettera, non si è programmata una riunione con Lei Assessore o con i competenti organi tecnici regionali per far sì che al termine dei lavori dell’elettrificazione della linea Biella - Santhià si potesse programmare un servizio idoneo alle aspirazioni della città>.