Seconda video-presentazione per buongustai: Ernesto Tonetto presenta un piatto che definisce "ritorno alla tradizione" dove protagonista è la zucca in compagnia dell'amaretto per sensazioni ed emozioni al palato che evocano momenti dell'infanzia.

L'albergo ristorante Bucaneve si trova a Bielmonte all'interno dell'''Oasi Zegna.